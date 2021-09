See, et ma abiellusin püstijalakoomikuga, on iseenesest muidugi paras nali. Ma olen nimelt tohutu püstijalakomöödiate fänn. Kui ma Austraalias elasin – läksin Austraaliasse pärast keskkooli, et maailma ja inimesi näha ja ennast tundma õppida –, siis iga kord, kui õnnestus kängurufarmist vaba õhtu saada, tõmbasime Birgitiga linna ja põrutasime komöödiaklubisse. Melbourne’is on selliseid klubisid iga nurga peal. Püstijalakomöödia on Austraalias kohutavalt populaarne. Kõikjal toimuvad avatud mikrofoni üritused, kus astuvad üles noored püstijalakoomikud.