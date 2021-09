Harrastustuuker tähendab mõistagi inimest, kes igapäevast leiba sukeldumisega ei teeni. Baierimaalt Alpidest pärit tuuker Mauritz Scheibler on näiteks suure trükifirma omanik. «Kindlasti tegi see ekspeditsiooni korraldajatele eelarve oluliselt väiksemaks,» kommenteeris Olszewski just harrastajate valikut. «Ma ei tea, kas see vastab tõele, aga olen kuulnud, et professionaalid küsivad samasuguse missiooni eest 120 000 eurot päevas,» lisas ta.