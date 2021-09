Kolmapäeval teatas kultuuriministeerium, et nad saaksid Narva Vaba Lava toetada nõnda, et riik võtaks Narva teatri endale ja looks koos Sakala 3ga (endine NO99 maja – L.-E. L.) uue sihtasutuse. Vaba Lava loojad on aga vastu kultuuriministeeriumi plaanile, nad arvavad, et riik ei taha tegelikult toetada teatritegemist Narvas.