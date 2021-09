Üks asi on väita ja tõendada oma süütust, aga peita ennast nädalaid kohtupaberite kättetoimetamise eest on jabur käitumine, ole sa prints või külanarr. Praegusel juhul on Andrew’ kanda mõlemad rollid, sest kunagised head suhted pedofiilist miljardäri Jeffrey Epsteiniga on läinud talle kalliks maksma.