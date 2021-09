Ühendriikide Haiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskus ehk CDC on juba meedias kinnitanud, et arvesse lähevad ka AstraZeneca vaktsiinisüstid, mis sest, et USA ise seda vaktsiini heaks kiitnud ei ole. Pandeemiakarantiini pidamisega on lõpusirgele jõudnud ka maailmajao lõunaosas asuv hiiglaslik Argentina, mille piirid on olnud suletud USA omadest veelgi hermeetilisemalt. Nüüdseks on 44 miljoni elanikuga riigis üle viie miljoni koroona läbi põdenud, 20 miljonit on vaktsiinisutsud kätte saanud ja novembrist tahetakse turism taas lahti teha.