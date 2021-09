Iseäralik silt keelab eramaale kaitsealuseid taimi istutada

Ihaste tee 18 maatüki ja OÜ Paju Arendus omanik Karin Raid ütles, et silt on teavitava iseloomuga ja annab märku, et tegu on eraomandis oleva kinnistuga.

«Vaatamata maa-ala tähistamisele ja kaameratega valvestamisele ei ole mõnele inimesele võõral kinnistul viibimise tingimused tänini arusaadavad,» põhjendas ta.

Omanik märkis lisaks, et on maa-ala taimestiku korduvalt läbi uurinud ning kui sealt midagi uut kasvamas avastatakse, pöördutakse korrakaitse poole.

Ala on läbi uuritud

Tavapäratu sildi paigaldamise õigustuseks osutas Raid mõne aja tagusele juhusele, kui Ihaste samuti vaidlusalusele Hipodroomi 4 kinnistule oli ootamatult ilmunud uusi taimi.

Taimede ümberistutamine ei õnnestu sageli isegi spetsialistidel, sest kaitsealune taim on kasvukoha ja -tingimuste suhtes väga tundlik.

Ihaste elanike liidu asutaja ja liikme Lenne Rähn-Kuusiku sõnul on aga omanik piltlikult öeldes visanud õhku süüdistuse, mille paikapidavus on sama tõenäoline kui lotovõidu saamine. «Hipodroomi piirkonda analüüsinud botaanik on ekspertiisis selgelt öelnud, et kaitstavate liikide tahtlik levitamine on pigem vähetõenäoline,» märkis Rähn-Kuusik.

Pallase puiestee tänavaruumi ilmunud silt on juba nädalavahetuse vältel kogukonnas tekitanud mõningast vastukaja. Rähn-Kuusik usub, et tegemist on omapärase turundusstrateegiaga, mille eesmärk on otseselt naeruvääristada Ihaste planeeringute pärast muret tundvaid inimese ja kaudselt ka looduskaitset.

Praegu krundil raietöid ei tehta. Ihaste linnaosa elanike algatusel esitati kohtusse sellevastane kaebus, mida veel menetletakse. Kui kaua menetlus kestab, ei ole võimalik ennustada, lausus Raid.

On ka poolehoidjaid

Omanik on kindel, et tegelikult on siiski väga palju neid, kes võsastunud ja liigniiske maa-ala elamupiirkonnaks kujundamist toetavad. Ta viitas muu hulgas sellele, et mõne nädala eest näitas uusarenduse suhtes allkirjaga poolehoidu 670 inimest.

«Vaidlejad võiks mõelda, et nende enda elamud on ka kunagi rajatud Ihaste metsa- ja põllumaadele,» lausus Raid. «Kellelgi ei ole põhjust arvata, et tema maja ehitamisega lõpeb linna areng ning et kellelgi teisel pole nüüd õigust Ihastesse kolida.»