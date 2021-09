Rakveres pürgib võimule riigi julgeolekuvarusid rahaks teinud mees

Üks märkimisväärsem on nende seas kunagine ASi Rakvere Viljasalv juht Vladimir Semjonov, kes kandideeris sama valimisliidu nimekirjas volikokku ka neli aastat tagasi. Siis hääletas tema poolt kuus rakverelast.

Olgugi et 65-aastane Eestimaa Ühendatud Vasakpartei liige Semjonov on oma karistuse ära kandnud, minevikku see olematuks ei muuda.