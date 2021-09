Tulime Tallinnas koroonahaigeid koondavasse nakkuskliinikusse otsima vastust küsimusele, mille poolest erinevad haiglasse jõudnud vaktsineerimata ja vaktsineeritud patsientide haigussümptomid. Noor mees magab, mask ees, liikumatult kogu meie haiglas viibimise aja. «Nii noorelt vast ei mõtle selle peale, et peaks vaktsineerima,» ütleb Rasmann. «Ta on praegu stabiilne, aga haiguse kulg pole veel nii kaugele jõudnud, et me saaks öelda, et ta on pääsenud. Ta on raskelt stabiilne.» Arst ei oska öelda, miks nii noor inimene on nii raskes seisundis.