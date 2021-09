Mõlema vanema poolt puhta eestlase – isegi perekonnanimi on tal täiesti eestipärane ja Eestis kannab sama perekonnanime ligi 1100 inimest – ning olmetasandil eesti keelega igati hakkama saava Jana kõik probleemid algavad sellest, et Eesti ametnike jaoks on ta sündinud valel ajal ja vales kohas: 2002. aastal Abhaasias Sulevi külas. Eestlased asutasid selle 700 meetri kõrgusel asuva, hingematvalt ilusate vaadetega küla ligi 140 aastat tagasi. 1920. aastal lõppenud Eesti Vabadussõja järel võttis üks Jana emapoolne vaarisa Sulevi külast isegi optsiooni korras Eesti kodakondsuse.