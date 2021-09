Kaido Kama käsitluse põhituumaks on kestliku kahanemise mõiste. See on mõtteviis, mis ei sea arengu ja tuleviku eelduseks pidevat majanduskasvu, vaid vastupidi: majanduskasvule piiride seadmist. Lõpuks peab kõikide riikide poliitika seda tunnistama ja seda teed minema – et inimkond koos maailmaga ei sõidaks täie hooga vastu seina, st ei põrkaks vastu neid piire, millele juhtis Rooma klubi tähelepanu juba 1972. aasta aruandes «Kasvu piiridest».