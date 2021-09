Üks maailmas edukalt läbiproovitud viisidest kooliellu liikumist juurde tuua on õuevahetunnid: õues on lapsed juba loomuldasa ligi poole aktiivsemad kui siseruumides ning uuringud on näidanud, et kui käeulatuses on piisavalt vabu vahendeid ja hoov eri vanuses laste aktiivseteks tegevusteks kujundatud, siis toovad regulaarsed õuevahetunnid kaasa liikumisaktiivsuse tõusu.