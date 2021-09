Välismaa lühiuudised

Göteborgis toimus korterelamus plahvatus

Rootsi suuruselt teises linnas Göteborgis sai korterimajas toimunud plahvatuses vähemalt 16 inimest vigastada, neist neli raskelt. Natuke enne kella viit hommikul toimunud plahvatuse põhjus pole teada, kuid esialgsetel andmetel ei olnud tõenäoliselt tegemist õnnetusega. Kohalik ajaleht GP teatas politseiallikatele viidates, et mõnda ukseavasse võidi paigutada lõhkekeha. Päästeoperatsioonide juht John Pile ütles AFP-le, et plahvatus elurajoonis või plahvatus üldse pole tavaliselt õnnetus. Rootsis on viimastel aastatel toimunud plahvatusi või pommirünnaku katseid, mida seostatakse kuritegelike jõukudega. Aastal 2020 teatas Rootsi politsei 107 plahvatusest ning 102 pommirünnaku katsest või selle ettevalmistamise juhtumist. AFP/BNS