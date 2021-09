Spordimuuseumis tunneb ehedat olümpiahõngu

Vitriinide taga on peidus palju muudki ning eraldi saal on pühendatud olümpiamängudel tabatud emotsioonidega fotodele.

Kuraator Rait Männik ütles, et olümpiavarustuse Tartusse jõudmise nimel avaldati soovi juba spordivõistluse ajal ning sportlastega tuli pikalt suhelda, et võimalikult erilisi esemeid kohapeale saada. «Oleme kõigega rahul, eraldi tõstaksin esile ehk vehklemisnaiste varustuse kollektsiooni,» lausus Männik.

Ta lisas, et muuseumi tagatubades on ka varustust, mida publiku silmad praegu veel ei näe. Näiteks pakkus ratsutaja Dina Ellermann lahkelt kasutamiseks oma hobuse sadulateki. Männik ei tea veel, millised esemed muuseum täiesti endale saab, see sõltub iga sportlase otsusest.