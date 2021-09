Kolm inimest surnuks sõitnud saarlane pole enam mõrvar

Tallinna ringkonnakohus tühistas teisipäeval pretsedendi loonud maakohtu otsuse, millega Saaremaal kolm inimest surnuks sõitnud Andres Reinart oli aprillis süüdi mõistetud kolme inimese mõrvas ehk tahtlikus tapmises. Reinart oli seni ainus inimene, kes Eestis sellise kuriteo eest oli mõrvari nime kandis. Ringkonnakohus leidis, et mehe tahtlust pole võimalik tõestada ning mõrvana kuritegu kuidagi käsitleda ei õnnestu. Kohus otsustas, et Reinart on mõrva asemel süüdi liiklusnõuete rikkumises ning vangis tuleb mehel senise 14-aasta asemel veeta 10 aastat ja kaheksa kuud.