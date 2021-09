Eesti lühiuudised

Riigikogu muutis elektrituruseadust

Riigikogu võttis vastu elektrituru­seaduse muudatused, mis lubavad edaspidi suures mahus biomassi põletamist Narva elektrijaamades. Kuna seaduseelnõu algatas eelmine valitsus ning vastuvõtuks vormistas Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus, oli riigikogus selle vastu vaid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Praegune võimuliit vähendas elektrijaamades toetusega puidu põletamise aega kolmelt aastalt kahele. Sotsiaaldemokraatide nimel kõnelenud Jevgeni Ossinovski sõnul on aga tegu seadusega, mis lisaks elektri hinna tõstmisele suurendab metsaraiet ja läheb praegusel kujul vastuollu põhiseadusega. Viimane on ka põhjus, miks Ossinovski pöördub presidendi poole palvega seda seadust mitte välja kuulutada. ERR

Päästjad nõuavad riigikogu ees suuremat palgatõusu

Suri kunstiajaloolane Heini Paas

Duo 7 ja Rus.Postimees alustavad uudistesaatega

Alates 4. oktoobrist toob telekanal Duo 7 koos portaali Rus.Postimehega argipäeviti vaatajate ette venekeelse otsesaadete sarja «Novosti Rus.Postimees». «See on lühiuudiste sari, mis võtab viis korda päevas mõne minutiga kokku kõige olulisemad teemad ja uudised,» kommenteeris telekanal. Venekeelsed uudised on eetris viis korda päevas igal täistunnil kella 17–21. Postimehe venekeelse väljaande juhi Olesja Lagašina sõnul on see portaali videoformaadi loogiline arendus, kus juba praegu avaldatakse videoreportaaže ja -intervjuusid. BNS