Pisikesed linnadžiibid lähevad eurooplastele hästi kaubaks. Mäletate, kunagi igiammu tuli Nissan Juke, nuteti ja naerdi, ja osteti! Kes tahab Euroopas autodega raha teenida, sellel peab väikedžiip müüa olema. Ning ikka tuli üllatusena, et Hyundai leidis oma igati läbimõeldud mudelirivi lõpust (või algusest, kuidas võtta!) ruumi veel ühele väikedžiibile. Niisiis on Bayon rivi kõige pisem – päris võrdsena on tal kannul Kona, mille sõiduomadused lihviti äsja ka N-embleemi vääriliseks. Keskmises suurusklassis järgneb Tucson, mille pilkupüüdev välimus tekkis Hyundai kujustustoas aset leidnud disainiplahvatuses. Rivi tipust leiame Santa Fe, mis on sama mugav kui noobelmarkide pakutav, aga maksab nii umbes poole vähem.