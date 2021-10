Lisaks teaduslikule väärtusele on Landsati fotod ka väga ilusad vaadata. Elevandisaar Antarktikas, Kreeka tulekahjude suits, Powelli veehoidla Põhja-Ameerikas kuivab, Menindee järved Austraalias täituvad veega. FOTO: Usgs/nasa Landsat FOTO: Usgs/nasa Landsat

NASA alustas Maa pildistamise ja planeedi tervisliku olukorra jälgimise programmi 50 aastat tagasi ning see on kõige pikema ajalooga andmekogu Maast, mis on kogutud kosmosest.