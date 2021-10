Liivlased on naljatledes võrrelnud end umbrohuga, mis hoolimata sellest, et tema väljasuremist pidevalt kuulutatakse, ikka visalt aianurgas tärkab. Viimased aastad on liivilusele aga erilise hoo sisse lükanud. Oma osa on selles olnud eestlastelgi, kirjutab arvamustoimetaja Hebo Rahman.