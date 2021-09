Välismaa lühiuudised

Hawaiil hakkas purskama Kilauea vulkaan

Hawaii Big Islandil hakkas purskama Kilauea vulkaan, mis on maailma üks aktiivsemaid. Kraatri ümber pole elumaju ja see asub Hawaii vulkaanide rahvuspargis. «Kõik märgid viitavad sellele, et see (laava – toim) jääb kraatrisse pidama,» ütles USA geoloogilise seireameti Hawaii vulkaanide observatooriumi juht Ken Hon. Vulkaanihäire taset tõsteti siiski «hoiatuse» peale ja lennuohutuse tase muudeti punaseks. Kilauea vulkaan purskas viimati 2018. aastal, mil purske tagajärjel hävis üle 700 maja ja tuhanded inimesed olid sunnitud oma kodudest lahkuma. AP/BNS