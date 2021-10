Praegu, kui küpsete ja värviliste aedviljade palett on veel üpris rikkalik, võib lõuna- või õhtueineks vabalt süüa mõnusalt mahlast ja tummist köögiviljapirukat. «Võtke piruka küpsetamist loominguliselt ja miksige selle kattesse-täidisesse just neid aiasaadusi, mis teil parasjagu käepärast on,» ütleb Levieri kohviku ja koogipoe perenaine Angeelika Kang ning annab vihje, et suvikõrvitsa ja Brie valgehallitusjuustu kooslus töötab imehästi.