Autotiheda tee ja Mustamäe korrusmajade vahele surutud Kuldnoka tänava otsa sattudes on raske aimata, et nurgapealse rohke roheluse varjus peidab end suure verandaga vana maja, mis ümberkaudsete betoontahukatega võrreldes mõjub nukulikult. Justkui väike salaoaas. Aga mis põhiline: seal on end sisse seadnud Weise resto, mille köögistaariks on küll veiseliha, kuid ei puudu mereline restoraniklassika või sealiha ega ka taimetoit.