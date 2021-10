Puhtaks saada, puhtamaks saada ja sellest teada anda võib erineval viisil. Jaan Toomik deklareeris juba 1989. aastal: «Minu munn on puhas.» Minu oma on ka puhas, aga keda see huvitab... Toomik kõndis 1989. aastal Prahas Vltava jõge ületaval Karli sillal, kaelas sellise selge tekstiga lihtne papist plakat. Nõukogude aeg oli läbi saamas, tundlikuma haistmisega võimupersoonid, nende eeskujul ka reavõitlejad võtsid kraanikausi ääres järjekorda ja pesid oma ripakil riistu, et uue aja saabumisel uue elu viljastamiseks valmis olla. Ja aastaid hiljem riputab Kadi Estland oma arvutis hoopis teises kohas tehtud fotole, teisele isikule sama teksti pudipõllepildiga kaela. Toomiku puhtusekuulutus ei ole aegunud, see loob ennast uues ajas, uutes seostes uuesti ja jääbki looma.