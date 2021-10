Juurikas. Metsad pole turvalised

Selgus, et umbes kaks nädalat tagasi oli temaga Muhumaa metsades juhtunud õõvastav lugu. Pahaaimamatult oli ta tulnud metsa jalutama. Ilm oli ilus ja päike paistis. Alguses oli kõik normaalne. Aga peagi märkas ta, et maa seest punnitavad välja kummalised libedad objektid. Osad olid läikivad, osad pealt krobelised, neid oli pruune, kollaseid, hallikaid. Lähedalt vaadates võis näha, et nad on mingi jätke kaudu kõvasti maa külge kinnitatud. Otsekui kasvaksid maa seest!