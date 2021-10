Juurikas. Abiks kohalikule valijale

§ 3. Eelhääletamise perioodil 11.–16. oktoobrini on võimalik anda oma hääl elektrooniliselt, kui hääl ja elekter ära ei lähe.

§ 4. Kui valija vajab abi elektroonilisel hääletamisel, on praktiliselt kõik kohalikel valimistel kandideerivad isikud valmis valijat lahkelt aitama, võttes vajadusel kaasa isikliku sülearvuti.

§ 5. Kandidaat on valmis valijat elektroonilisel hääletamisel aitama isegi öösel, kui valijal peaks uni ära minema ja hirmus hääletamise tuhin ootamatult peale tuleb.

§ 6. Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistest erinevad kohalikud valimised selle poolest, et suur osa kandidaate on valijale isiklikult tuttavad, kas vanad koolivennad või vanad pruudid.

§ 7. Kandidaadid, keda valija isiklikult ei tunne, on riigikogu liikmed, kes kohalikele peale lendavad.

§ 8. Valijate arvestust peab iga kandidaat eraldi, tal on olemas kõigi valijate aadressid, ta teab iga valija soove ja eelistusi, selleks et viia igale valijale just selliseid kingitusi, mida valija tahab.