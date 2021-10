Olivia ja Tarieli korteriotsingud olid kestnud juba omajagu ja stalinistliku maja põhjapoolne nurgakorter oli järjekorras kümnes vaadata. «Me olime kogu protsessist väsinud ja see korter lihtsalt pidi olema õige ning toona pakutavate seas see seda oligi,» meenutavad Lipartiad.

«Astusin üle ukseläve ja võib-olla oli see sisendus, aga miski ütles, et see on minu kodu,» räägi Olivia naerdes.