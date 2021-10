Alustavate koolijuhtidena pole pessimism meid veel haaranud ja julgeme öelda, et haridusmaastik on täiesti küntav, ja isegi kui mõned vaod veidi suuremate jõnksudega tulevad, on visiooniga inimesi ses valdkonnas piisavalt, et hoida seda head, mis on, ja arendada, areneda edasi. Oluline on tunda uhkust ja uskuda oma kooli, oma meeskonna võimekusse.