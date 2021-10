Majanduse lühiuudised

Riik tõstab veetasu plaanitust vähem

Valitsus otsustas järgmise aasta lõpuni jätkata vähendatud veeteetasudega, et leevendada merendussektori maksukoormust ja säilitada kaubamahte ning töökohti, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. 2020. aasta aprillist kuni selle aasta märtsini püsisid veeteetasud merenduse toetamiseks nullis. Tänavu aprillist kuni aasta lõpuni kehtib erisus, mille järgi on veetasusid langetatud 50 protsendi võrra. Kuigi valitsuse kevadise otsuse järgi pidi veetasu 2022. aastal taastuma täies ulatuses, otsustati analüüside tulemusena, et vähendatud veeteetasuga jätkatakse ka 2022. aastal. Siiski ei tehta leevendust praegusel tasemel, vaid veetasu viiakse 75 protsendini koroonaeelsest tasemest. Riigil jääb madalama määra tõttu järgmisel aastal saamata hinnanguliselt viis miljonit eurot. PM