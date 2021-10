Eesti lühiuudised

Schvede asub koordineerima kaitseplaanide rakendamist

Kaitseministeeriumi nõunikuna alustas sel nädalal tööd Igor Schvede. Schvede asub juhtima töörühma, mille ülesanneteks on muuhulgas kaitsevaldkonna ja riigiüleste plaanide analüüsimine ning nendest tulenevate ettepanekute esitamine NATO ja liitlaste plaanide kohta. Kontradmiral Igor Schvede oli 2016. aastast Eesti sõjaline esindaja Euroopa Liidu ja NATO juures. Aastatel 2013–2016 teenis ta kaitseväe peastaabi ülemana ja 2007–2012 mereväe ülemana. Schvedet on tunnustatud Kotkaristi IV klassi teenetemärgiga. PM

Eesti loodab maailma firmatulumaksu eranditele

Tartu bussijuht ründas reformierakondlasi

Laupäeval olid reformierakondlased Andrus Punt, Laura Danilas, Monica Rand ja veel kümmekond teist kampaanialiiget Tartu kaubamaja ees valimiskampaaniat tegemas, kui selle kõrval bussipeatuses peatus parasjagu linnaliinibuss, mille juht otsustas töö seisma jätta, bussikabiinist välja astuda ja minna pea poolsada meetrit peatusest kaubamaja ette reformierakondlasi sarjama. Enne kui bussijuht eemal peatuses seisnud masina juurde tagasi läks, püüdis ta Punti jalaga lüüa. Bussijuht jätkas valjuhäälset sõimamist ka tagasi bussikabiini istudes. Tartu linnaliinibusse teenindavast Go Busist öeldi, et tegu on äärmiselt kahetsusväärse juhtumiga, ning lubati bussijuhiga vestelda. Tartu Postimees

Rootsi Raadio: sõjatehnika vedu Estonial ei saa välistada

Endine Rootsi õukonnakohtu eesistuja Johan Hirschfeldt, kes oli 2005. aastal seotud parvlaeva Estonia huku asjaolude Rootsi-poolse uurimisega, ütles pühapäeval intervjuus Rootsi Raadiole, et saatuslikul ööl võis aluse pardal olla sõjatehnikat. Hirschfeldt lisas, et ametliku uurimisega seotud ametnikel võis olla teavet, mida talle omal ajal ei edastatud. «Samuti on võimalik, et nende materjalide hulgas oli mitmesugust teavet. Ma edastasin üldise hinnangu selle kohta, mida sain uurimisülesande raames anda.» PM