Suur osa Narva kateldesse minevatest puudest lõigatakse maha justnimelt selleks, et need ahju ajada. See tähendab, et osa metsades kasvavatest puudest liigitatakse jäätmete või rämpsu hulka, mis on väga vale nii ökoloogilisest, esteetilisest kui ka moraalsest vaatepunktist.