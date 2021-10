Majandus lühiuudised

Eesti Energia põletab hakkpuitu toetusevabalt

Eesti Energia teatel ei hakka möödunud nädalal heaks kiidetud elektrituruseaduse muutmise eelnõu võimaldama neil puiduhakke põletamise pealt toetusi koguda; samuti ei kasvata see kontserni hinnangul metsaraiet Eestis, sest toetusmäärad pole metsaomanikele motiveerivad. «Meedias on kahjuks selle eelnõu kohta juba avaldatud mitmeid teateid, mis tõele ei vasta. Esiteks ei ole selles eelnõus kirjas, et Eesti Energia võib hakata põletama ka puiduhaket ja saama selle eest toetust,» ütles Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts BNSile. «Seda ei saagi seal kirjas olla, sest Narva elektrijaamade uuemates plokkides on piiratud mahus jäätmepuitu ja puidutööstuse jäätmeid kasutatud juba aastaid ning seda ainsana Eestis turutingimustel ehk toetust saamata.» BNS

Swedbank kompenseerib LHV märkimisõiguste kahjud

Swedbank suhtleb aktiivselt klientidega, kes ekslikult arvasid, et kauplevad börsil LHV aktsiatega, kuid tegelikult kaubeldi hoopis LHV aktsiate märkimisõigustega. Pank on välja selgitanud, et suur osa klientidest ei mõistnud ostetud väärtpaberit ega selle õigustatud hinda. «Arvestades, et Tallinna börsile on tänavu jõudnud suur hulk investeerimisteekonnal alles esimesi samme astuvaid investoreid, kes ei mõistnud ostetud märkimisõiguse olemust, peame õigeks Swedbanki klientidele tekkinud kahju kompenseerida,» ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla. Kompenseerimine puudutab 394 Swed­banki klienti, kes ostsid märkimisõigusi 15.–20. septembrini. Swed­bank võtab kõikide klientidega ise ühendust. PM

Kaupmehed: ühekordsete pakendite keelamine on liiast

Eesti Kaupmeeste Liit leiab, et keskkonnaministeeriumi koostatud pakendiseaduse eelnõu ületab Euroopa Liidu ühekordse plasti direktiivi miinimumnõudeid, ning liit soovib valmistoidu ühekorrapakendi lauskeelamise meetme kaotamist. Kaupmeeste liidu sõnul ei ole direktiivis teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta viidatud soovile valmistoidu ühekorrapakend keelustada, vaid juttu on ainult plastpakendite vähendamisest. Seetõttu on liidu seisukohast arusaamatu, miks keskkonnaministeerium soovib Eestis nii jõuliselt reageerida ning seda nende sõnul ilma välja pakutud meetmete sisulise analüüsita. BNS

Peatati China Evergrande’i aktsiatega kauplemine

Eile peatati Hongkongi börsil Hiina suuruselt teise kinnisvaraarendaja China Evergrande ja tema tütarfirma aktsiatega kauplemine. Põhjuseks on olulise informatsiooni avaldamine. Ettevõte ei täpsustanud, kas see tähendab ettevõtte võla restruktureerimise pakkumist, kokkulepet või varade müüki. Global Times spekuleerib, et rahahädas China Everg­rande müüb poole kinnisvarahaldusega tegelevast ettevõttest Hopson Developementile enam kui viie miljardi dollari eest. Rahakitsikuses Evergrande’i võlakoorem ulatub 305 miljardi dollarini. Ka Hopsoni aktsiatega kauplemine on peatatud. PM