Rait Ratasepp alustas 60-päevast triatlonikatsumust

Ratasepale on asukoht tuttav, sest seal läbis ta ka 20- ja 40-kordse ultratriatloni. Fuerteventurat iseloomustab ta kliima mõttes sooja, samas tuuliselt karmina ning tõusumeetrite poolest vaheldusrikka maastikuga.

Seekord läks Ratasepp Kanaaridele kolm nädalat varem. «Tegin seda kahel põhjusel: esiteks, et jääks piisavalt aega taastumiseks, ja teiseks, et saaksin enne katsumust korralikult treenida ja keha pikkadeks päevadeks ette valmistada,» selgitas ta.

Tema esimene ja kõige olulisem eesmärk on jõuda finišisse. «Kuna aga alates 41. päevast olen varem läbitud distantsist kaugemale jõudnud, proovin vaimu ja tähelepanu erksana hoidmiseks esimesed 40 päeva läbida kiiremini kui 2019. aastal,» rääkis Ratasepp. «Ühe täispika triatloni läbimise keskmist aega püüan hoida alla 11 tunni, katsumuse sees tahan kõik 60 maratoni joosta alla nelja tunni.» Ta on valmis rasketeks päevadeks ning teda abistab sel ajal enam kui 50 inimest.

Tema sõnul on tähtsad esimesed päevad, mis näitavad, kuidas minema hakkab. «Eks näha ole, kas ja milliseid tühimikke tuleb täita, et asjad veelgi ladusamalt jookseksid. Vähemalt tiimi esimeses vahetuses on nii neid, kes toetavad Raitu tema katsumusel esimest korda, kui ka neid, kel kogemusi selles,» lisas abikaasa.