Festheart näitab Cannes‘i gei- ja lesbifilmide paremikku

Kolmepäevase festivali kava on tummine ning kui kiigata ka lisaprogrammi ja käia Rakvere jumalateenistustel, jääb vaevalt aega lõunapausiks. Kolme aasta jooksul, mil olen festivali külastanud, on filmiprogramm muutunud järjest professionaalsemaks ning tänavugi on programmijuht Tiina Terasel õnnestunud A-kategooria festivalidelt kätte saada ilus saak.