Eesti lühiuudised

Ajateenistusse lubatavate naiste piirarv jääb minevikku

Euroopa Komisjon võtab haigla ehituse luubi alla

Euroopa Komisjon lubab Tallinna Haigla ehituse, millest umbes poole maksab välja Euroopa Liit teisipäeval heakskiidetud taasterahastu raames, hoida oma teravdatud tähelepanu all. «Kuna see on väga suur projekt, siis suhtume sellesse väga tõsiselt ja oleme sellele pannud tavapärasest rohkem vahe-eesmärke, et jälgida ­selle projekti elluviimist,» ütles ­komisjoni Tallinna esinduse majandusnõunik Ave Schank.