Parim majanduspoliitika on hariduspoliitika, kuuleme tihti. Lisan siia, et regionaalselt tasakaalus arengu tagab samuti nutikalt kavandatud haridussüsteem. Meie pingutused investeeringute saamiseks igasse maakonda ei kanna vilja, kui puudub elementaarne väljaõppinud tööjõud. Väikeriigi majanduspoliitikal peab olema ka regionaalne dimensioon – kus millele keskenduda, samuti teadmised ja oskused kohalike ressursside väärindamiseks. Arvestades tööjõu ja majanduse suundumusi Euroopas, kasvab järgmistel kümnenditel vajadus keskmise ja kõrgema kvalifikatsiooniga töötajate järele, kel on paremad üld- ja ülekantavad oskused edukamaks kohanemiseks muutustega.