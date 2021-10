Arkadi Popov: ennustuse täitumine toob piiranguid

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp ütles eile pressikonverentsil, et nakatumine on kasvanud Harjumaal ja Ida-Virumaal. «Viiruse leviku kasv Harjumaal mõjutab aga Eesti üldiseid nakatumisnäitajaid,» nentis ta ja lisas, et eriti paneb muretsema Covid-19 levimine eakate seas, sest just see võib suurendada vajadust haiglaravi järele.