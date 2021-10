Merenduse lühiuudised

Hiiumaa otsib Kalana sadama ehitajat

Sihtasutus Hiiumaa Sadamad kuulutas välja riigihanke Kalana sadama ümberehitustöödeks, hanke eeldatav maksumus on 750 000 eurot. Ehitustööde eesmärk on Kalana jahisadama süvendus ja ümberehitustööd, mille tulemusel valmib nüüdisaegsetele nõuetele vastav ujuvkaidega jahisadam. Ehitusprojektiga on ette nähtud lõunamuuli rajamine ja selle kindlustus, raudbetoonist slipi ehitus, raudbetoonelementidest teeninduskai ehitus ning kolme ujuvkailiini paigaldamine. Samuti süvendatakse faarvaater ning sadama akavatoorium. Hankeleping soovitakse sõlmida kuueks kuuks, pakkumusi saab esitada 21. oktoobri ennelõunani. Projekti kaasrahastab Interregi Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi projekt Eastbaltic Harbours. BNS