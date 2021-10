Kaunitar keerati vatiteki sisse ja lasti mööda jääd alla

Eesti kultuuris on tähtsad tegelased loomad ja nii on neil koht ka «Kummarduse» loos. Kuid loomade pildile saamine on alati paras väljakutse! Modell Triinu Malv oli meil tõeline loomalausuja – ta rääkis oina ilusasti ära, nii et too tõesti tahtis lõpuks seal pildil olla. Kleitide autor on Riina Põldroos, kaabud Adrikorn Artefacts. Tallekesega pildistades olime kindlad, et ega ta seal kaua püsi, aga imekombel tundis ta end süles nii turvaliselt, et jäi magama. Kui ta maha panime, siis ta ei liigutanud ja ehmusime päris ära. Mõtlesin, et mis nüüd küll juhtus! Aga kui õrnalt raputasime, siis ta ajas end rõõmsalt jalule. See oli päris maagiline hetk. FOTO: Riina Varol