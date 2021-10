Bigbank peab tipud üle kavaldama

Kaotuse tegi eriti mõruks esimese geimi edukas algus, mil vastased ei olnud veel head rütmi leidnud. Pika võitluse tulemusel kaotasid tartlased avageimi, võitsid järgmise, kuid jäid viimases kahes juba selgelt Portugali mängijatele alla.

Ühisest rütmist puudu

Järgmisel nädalal ootab ees korduskohtumine, kus peatreener Alar Rikbergi sõnul läheb võitmiseks vaja natuke imet ja kõvasti üllatamist.

«Avageimis oli näha, et vigu tuli nii palju, et mängisime võidu maha. Ma sain lõpuni rahule jääda ainult kahe mehega, need olid Rait Rikberg ja Albert Hurt,» selgitas Rikberg vahetult pärast mängu.

Ta tõstis esile vastaste kaitsemängu ning tõdes, et tegemist on väga kvaliteetse tehnikaga meeskonnaga, keda on raske survestada. «Mul on kõige rohkem kahju sellest ühest geimist, oleksime võinud vähemalt kaks geimivõitu saada, nüüd on ikka ülimalt keeruline seis,» nentis ta.

Tartu võistkonnast väljakul käinud Martti Juhkami leidis, et meeskond ei tegutsenud koos piisavalt hästi. «Kohe, kui me ise natuke pehmemaks jäime, tõi vastane kõik pallid kaitses üles. Igas geimis vajus keegi ära, seega meeskondlikult tuleb meil paremini tegutseda,» arutles ta.

Midagi võimatut ei ole

Mis siis korduskohtumisel teha? «Ega siin ei anna väga palju teha, on olnud karm mängugraafik ja lihtsamaks ka ei lähe, meil on reis ja võõras saal. See on umbes nii, et mängime malet ja mul on kabenupud, vastasel malenupud,» muigas peatreener. Ta lisas, et nüüd tuleb nädalaga välja mõelda, kuidas maletajaid kabenuppudega võita.

Igal juhul on järgmine matš koht üllatamiseks. Peatreener tunnistas, et kaalub koosseisus mitmeid vangerdusi, mida vastane ei oskaks oodata. «Aga üks asi on kindel. Olgu ükskõik mis tulemus, see vastane on meie tasemel mängitav. Ja kolmapäevane mäng näitas, et meil on võimalik tegelikult nendega võrdselt mängida,» rääkis Rikberg.