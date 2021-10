Majanduse lühiuudised

Hinnatõus on palgakasvule järele jõudnud

Tarbijahinnaindeks tõusis septembris võrreldes eelmise aasta septembriga 6,6 protsenti ning võrreldes augustiga 1,2 protsenti. Swedbanki vanemökonomisti Liis Elmiku sõnul on hinnatõus palgakasvule järele jõudnud, kuigi sissetulekute kasv on hinnatõusuga seni sammu pidanud; keskmine palk ja pension on tänavu tõusnud vähemalt sama palju kui hinnad. «Nii kiiret hinnatõusu nägime viimati 13 aastat tagasi. Ülikiirest majanduskasvust hoolimata mõjutavad hindu eelkõige välised tegurid. Pool hinnatõusust tuli vaid kahe kaubagrupi – elektri ja mootorikütuste kallinemisest,» ütles Elmik. BNS/PM