Mis on teie presidendiaja idee?

Kõik presidendid soovivad, et riik areneks, oleks parem koht elamiseks ja töötamiseks ning pere loomiseks. See saab tulla tarkusega – kui inimene on targem, siis ta ei karda kohtuda tundmatuga ja saab elus paremini hakkama.

Kui inimene saab paremini hakkama, siis on ta ka ühel hetkel õnnelikum. Eesmärk on olla kõige targem rahvas maailmas, meie kõrval on konkurent Soome, kes püüdleb sama. Tarkust saab mõõta. Lähiajal tulevad PISA testi tulemused, mille kohta on kuulda, et matemaatika tulemused enam kõige paremad ei ole.

Miks te tahtsite presidendiks saada?

Ma ei oskagi vastata, sest nii võib kõikide mu ametikohtade kohta küsida, et miks ma tahtsin saada professoriks või rektoriks. Toomas Hendrik Ilves oli juba lapsepõlves öelnud, et tahab saada presidendiks. Minul sellist mõtet ei olnud. Ühel hetkel on see aeg käes, kui tuli telefonikõne, siis tuli otsustada. Küsimus ei ole tahtmises, ühel hetkel tuleb lihtsalt olla.

Kas võim on magus?