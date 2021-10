Fotokunstnik Peeter Laurits on kindlasti üks neist nimedest, keda ka erialaringkondadest väljaspool hästi teatakse. 1990ndatel bravuurika leopardimustrilise kasukaga mässajana, kes koos Herkki-Erich Merilaga DeStudio märgi all kapitalismi lõikus. Rämeglamuursed fotosessioonid, piltide tükeldamine, värdvormide kokkukombineerimine, punk. De- kui eraldamine, eemaldamine, vastupidiseks muutmine...

Peetril endal on hea meel, et nüüd suure ülevaatenäitusega Fotografiska muuseumis mineviku­epohhiga arved õiendatud sai: «Ma ise olen sellest maailmast ja mentaalsusest nii võõrdunud, nii eemale kasvanud, et ma ei taha temast suurt midagi teadagi.» Mõned DeStudio fotod on üleval nüüd tema poja toas. Iga põlvkond peab kujunedes end ise tükeldama ja kokku lappima, kõik kuristikud rukkis läbi komistama.