Ja ongi sügis käes. Akna taga puhub tuul, kohisevad kõrged puud. Pargiteel sõidab Igor Mang jalgrattaga ja jalutab Rufus oma peremehega. Istun päevinäinud kirjutuslaua taga, kus on istunud Konstantin Päts, Lennart Meri, Arnold Rüütel, Evelin Ilves, Ieva Ilves ja Silvia Ilves ning kirjutan kirja Sinule. Jätan kirja siia laua peale. See on Kadrioru vana traditsioon. Uut tulijat ootab ees ümbrik läkitusega, kus ametist lahkunud vabariigi president tervitab järeltulijat ja annab viimased, kõige tähtsamad juhtnöörid.