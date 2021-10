Temaga koos lendas režissöör Klim Šipenko, et salvestada filmi «Väljakutse» stseene. See on esimene kord ajaloos, kui väljaspool Maad toimuvad filmivõtted. Eesti vaatajatele praegu ­Ljudmila Gurtšenko rollis tuttav Julia Peresild on tähtsaks hetkeks ettevalmistusi ­teinud neli kuud. Ta vestleb tihti oma Eestis elava sugulase Olga Peresillaga ning tunnistas, et oli enne starti väsinud, aga siiski ülimalt elevil.

Olga Peresild on loomulikult uhke oma sugulase üle. Postimehe veebisaates «Raudsaare dialoogid» rääkis Olga, et Julia kosmoselend kinnitab, et ­nende pere DNAs on midagi erilist, sest Julia valiti kosmoselennule välja 20 kandidaadi seast. Olga ja Julia said peamiselt kokku vanavanemate juures ­Pihkvas, kus elati sõjaväeosas, kuna nende vana­isa oli sõjaväelane. Distsipliini nõudis nende peres aga hoopis vanaema, kes pidas tähtsaks, et kui tüdrukud lähevad linna peale, peab neil seljas olema ilus kleit ja peas lokid.