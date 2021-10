Mitte asjata ei lumma sügi­se värvikirev, samas hääbuv ilu poeete. See tuletab justkui meelde, et kõik ilus siin maailmas on ka kaduv. Nagu ütles raja teisele poole läinud Liisi Ojamaa: «Seepärast see kõik ongi ilus, et midagi ei jää kestma.» Kaduvuse võlu.

Meenub Puškin ja luuletus «Sügis». Nii mõnigi põlvkond on kasvanud üles ajal, mil just see poees tuli pähe õppida. Vene keeles, et seda klassi ees deklameerida. Tollal olid need lihtsalt sõnad. Venekeelsed sõnad. Nende ilu ja see, mis poeeti inspireeris, jõudis alles hiljem kohale