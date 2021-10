Kuid need olid ülepea sentimentaalsemad ajad, mil reisijad teadsid peast ka oma rahvuslennukompanii lennukite nimesid (Koit, Hämarik, Sinilind, Linda jne). Ja mis on neist tänaseks saanud? Näiteks Sinilind on viimased aastad lennanud Afganistanis Ariana Afghan Airlinesi heaks, kuid samas Koit on juba ammu prügimäel!