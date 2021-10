Tellijale

Milleks on vaja lastele robootikat õpetada, on see lihtsalt tore mäng või on sellel suurem eesmärk?

Lastel on vajadus luua ja ehitada oma kätega. Robootika võlu ongi selles, et laps ei pea ehitama Lego klotsidest, vaid etteantud juhiste järgi saab ehitada ka seda, mis on tema enda peas ning mille ta seejärel ise liikuma programmeerib. Seda rõõmu, mis on lapse näos, kui tema loodu liikuma hakkab, on lihtsalt ilus vaadata. Ja mängida peab ka saama. Läbi mängu ja mänguliste ülesannete ju lapsed õpivadki.

Kas usute, et igiliikur ja ajamasinad või intelligentne tehisintellekt on vaid aja küsimus? Ehk et kas nutimaailma piirid ei ole veel kaugeltki käes?