Käesoleva Fookuse küljed on erilised, nii formaadilt kui ka meeleolult. Formaadiks on intervjuud ja meeleoluks pidulikkus. Pidulikkus tuleneb sellest, et intervjueeritavad on kolm väärikat haridustegelast, kes pälvisid esiletõstu 2. oktoobril haridus- ja teadusministeeriumi korraldatud aasta õpetaja galal «Eestimaa õpib ja tänab». Esiletõstetuid oli iseenesest rohkem kui kolm ja seega kordab tänane leherubriik kõigi selliste pidulikkuskonkursside formaadipuudusi, tähendab: on oma ressursipiiratuses sattumuslik ja rangemas mõttes ebaõiglane – teised pole ju sugugi kehvemad! Tõsi.