Seal on otsene seos: suur osa väikese lapse maailmatundmisest ja teadmistest tuleb läbi kõne, ta saab teada, et kõikidel asjadel on nimed, ta kuulab muinasjutte, hakkab lugema ja kirjutama. Kui üks osa jääb vahelt ära, tekivadki raskused. Kui laps ei kuule häälikuid õigesti, ta ei saa muinasjuttudest aru, siis on tal ka raske kirjutama ja lugema õppida. Lahenduseks on konkreetsed võtted ja abivahendid. Näiteks saab häälikupikkuse võrdlemiseks võtta appi viiplemise.