Tagasiside pinnalt saab küll öelda, et iga aastaga läheb paremaks. Meie töö on muuta arusaama, milline on õpetaja roll klassis, ja jõuda õppijakeskse lähenemiseni. Minu arust on kõige parem tagasiside, kui tudengid ütlevad, et õppejõud teevad loengutes ise seda, millest nad räägivad. Siis ma tean, et nad on aru saanud, mida me taotleme. See on õppija toetamine nii, et õppimine oleks tõhus ning õppija tunneks end samas turvaliselt ja hästi.