Majanduse lühiuudised

Macron nimetas globaalset tulumaksu ajalooliseks

Prantsuse president Emmanuel Macron nimetas 136 riigi kokkulepet rahvusvahelistele firmadele 15 protsendi suuruse tulumaksumiinimumi kehtestamiseks ajalooliseks. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) vahendatud reformi eesmärk on takistada rahvusvahelisi firmasid registreerimast ennast madala maksumääraga riikides, et maksta vähem makse. Kokku toetab reformi koos Eestiga 136 riiki, mis esindavad rahvusvahelisest sisemajanduse kogutoodangust 90 protsenti. Kokkuleppe alusel saavad need riigid alates 2023. aastast lisatulu 150 miljardit eurot. «Neli aastat oleme töötanud rahvusvaheliste firmade ja digihiidude õiglase maksustamise nimel,» ütles Macron. «Iga rahvusvaheline ettevõte peab maksma minimaalselt 15 protsenti maksu. See on suur samm edasi maksuõigluse suunas,» kirjutas Macron Twitteris. PM